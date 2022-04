Tv8 ekranlarının en çok takip edilen yarışması Survivor All Star'da gün geçtikçe heyecan doruğa ulaştı. Her bölümü büyük bir merakla takip edilen yarışmada finale doğru ilerlerken izleyiciler büyük bir ilgiyle takip ediyor. Peki Survivor'da bu hafta neler olacak?

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor All Star bu sene de en çok izlenen yarışmalar arasına girmeyi başardı. Her bölümü seyirciler tarafından büyük bir merakla beklenen yarışmada finale doğru gelirken, yarışmacılar arasında gerilim de artmaya başladı. Elemelerden sonra yarışmacılar arasında artan gerginlik ile birlikte, dokunulmazlık oyunları, yarışmacılar tarafından daha önemli hale geldi. İki etaptan oluşan dokunulmazlık yarışmasında, bu bölümde yayınlanacak birinci etabında neler yaşandı?

Survivor 72. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her bölümü sevilerek izlenen ve reyting rekorları kıran Survivor All Star yarışmasının, tıpkı bölümleri gibi fragmanları da büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Özellikle dokunulmazlık oyunlarında yaşanan heyacan ve gerilim, izleyicilerin merakını da artırıyor. Dokunulmazlık oyunları, yarışmacıların sevenleri tarafından heyecanla takip ediliyor. Heyecanla beklenen Survivor All Star 72. bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanlarda verilen ipuçları da yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bu hafta oynanacak olan dokunulmazlık oyunun ipuçları da 72. bölüm fragmanda verildi. Peki bu gece yayına giren fragmanda neler oluyor?

Survivor 72. Bölümde Neler Olacak?

Büyük bir ilgiyle takip edilen dokunulmazlık oyunlarının ilk etabı 72. bölümde yayınlandı. Yarışmacılar arasında yine gerilim artmaya başladı. Uzun bir parkurdan oluşan dokunulmazlık oyununda yarışmacıları zor bir mücadele bekliyor. Yarışma esnasında bu senenin en çok konuşulan isimlerinden Sude ve Batuhan arasındaki gerginlik dokunulmazlık oyununda ilk görülen tartışmalardan oldu.

Fakat gerginlik elbette bununla da kalmadı. Sude ve Batuhan'ın tartışmasını gölgede bırakacak olan kavga Atakan ve Hikmet arasında yaşandı. Fiziksel temasın görüldüğü kavga bu dokunulmazlık oyununa tam anlamıyla damga vurdu. Bu kavganın ardından yaşanan gerilim durmadı. Yarışmacılardaki gerginlik birbirlerine yansıdı. Sema ve Ogeday arasında gergin anlar yaşandı. Ogeday'ın kurduğu "Erkekler konuşurken kadınlar karışmasın!" cümlesine Sema çok sinirlendi. Bunun üzerine tartışma büyüdü.

8 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan bölümün ipuçları izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Fragman yayınlandıktan hemen sonra sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 72. bölüm, yayınlanmasına saatler kala yarışmanın sıkı takiçileri tarafından merakla bekleniyor.