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MHP liderinden sokağa inmek isteyenlere sert sözler: Kanınız mı bitlendi!

MHP lideri Devlet Bahçeli, sokağa inmek ve sokakları karıştırmak isteyenlere karşı sert dille tepki gösterdi. Bahçeli, Kazakistan olaylarını örnek göstererek sokak çağrısı yapanlara 'Kanınız mı bitlendi?' diye seslendi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 17:32
MHP liderinden sokağa inmek isteyenlere sert sözler: Kanınız mı bitlendi!
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MHP Siyaset Okulu'nda düzenlenen sertifika törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada bir konuşma yaparak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, son günlerin en çok konuşulan sokağa çıkma çağrıları hakkında da sert ifadeler kullandı.

Türkiye'de sokağa çıkarak ortalığı karıştırmak isteyenlere karşı sert ifadelerle ikazda bulunan MHP lideri Bahçeli, 'Ülkeden bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?' dedi ve sözlerine 'Oradaki olayları izledikten sonra bitiniz mi kanlandı?' diye devam etti.

Türkiye'nin feda edilemez bir vatan olduğunu belirten MHP lideri Bahçeli, israf edilecek tek bir insanımız da yok diyerek 'Barışçıl sokak protestoları' adı altında yapılan sokak provokasyonlarına karşılık düşüncelerini dile getirdi. Konuşmasında muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na karşı 'Sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne yazar' ifadelerini kullanarak seçin isteniyorsa 2023 yılının beklenmesi gerektiğini ifade etti.


Son Güncelleme: 08.01.2022 17:32
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Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliSokak ProtestolarıKemal KılıçdaroğluKanınız Mı Bitlendi
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