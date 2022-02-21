Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: '5 genel başkan teklif versin olurum!'

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'ndan aday gösterileceği değerlendirilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her iki başkanın adaylığıyla ilgili sürpriz bir çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik tüm siyasi partiler, hazırlıklarına son hızıyla devam ederken Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkladı. Millet ittifakı ise henüz adayını açıklamazken konuyla ilgili belirsizlikler de sürüyor.

Cumhurbaşkanlığına adaylık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında en çok konuşulan isimlerin başını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çekiyor.

Reuters'a katılan ve gündeme dair soruları yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuştu. Kendisine rakip olarak gösterilen 2 ismi de veto eden Kılıçdaroğlu, potansiyel olarak her iki ismin de görevlerine devam edeceğini söyledi.

ADAYLIĞI BEN KABUL EDERİM!

Millet İttifak'ı içerisinde kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına önerilmesi halinde bunu kabul edip etmeyeceği ile ilgili yöneltilen soruya samimi olarak yanıt veren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığının onurlu bir görev olduğunu ve 5 genel başkanın kendisinin adını telaffuz etmesi halinde ise adaylığını koyabileceğini ifade etti.