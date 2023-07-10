Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğine karşılık AB üyeliği şartına yanıt geldi!

Avrupa Birliği (AB) Vilnius'taki zirve öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AB'nin kapılarını bize açın, biz de aynısını İsveç ve NATO için yapacağız" teklifine yanıt verdi ve yanıtında iki sürecin birbirinden ayrı olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AB'de Türkiye'ye yer açarsanız NATO'da İsveç'e yer açabiliriz" şeklinde ifadeler kullanarak sunduğu şarta yanıt verdi. Komite, iki sürecin "ayrı ayrı" ele alınması gerektiği görüşünü dile getirdi.

"İKİ SÜREÇ BİRBİRİNE BAĞLANAMAZ"





Konuyla ilgili açıklama ise Avrupa Birliği (AB) Sözcü Yardımcısı olarak görev yapan Dana Spinant'tan geldi. Spinant, AB'nin tüm aday devletlerin hatta aday olmak isteyenlerin bile atması gereken çok net adımları olan yapılandırılmış bir açık sürece sahip olduğunu belirterek, bu iki sürecin aslında birbirine bağlanamayacağını ifade etti.

Dana Spinant şunları söyledi: “Her aday ülkenin katılım süreci ülke bazındadır."

"STOLTENBERG DESTEĞİ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO zirvesi öncesinde bugün yapılan görüşmelerde Erdoğan'ın sözlerine destekte bulunarak "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma arzusunu destekliyorum. İsveç'in burada (Vilnius) üyeliği konusu ile ilgili olumlu bir karar vermek hâlâ mümkün. Garantimiz yok, ama tabii ki artık yukarıdan motive oluyoruz." demişti.