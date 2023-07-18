Devlet yardımı girmeyen ev kalmayacak! Her aileden 1 kişiye 15.000 TL destek: Sadece bu şartlar aranacak

Son açıklamalara göre, ailelere yönelik destek ödemeleri hayata geçirildi ve ailelere maddi yardımlar sağlanacağı belirtildi. Bu destek kapsamında, ailelere 15 bin liraya kadar ödeme yapılacağı duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Güncel haberlere göre, aile destek ödemeleri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemelerinin devam edeceği belirtildi. Yapılan duyuruya göre, banka hesaplarına yatırılan aile destek ödemeleri 850 Türk Lirası ile 1250 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda olacak. Bu destek ödemeleri, bir yıl boyunca devam edecek ve toplamda 15 bin Türk Lirası'na kadar para verileceği ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda destek ödemelerinin süresinin uzatılacağını da duyurdu. Detaylı bilgiler ise ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Bu özgün program sayesinde ailelerin maddi sıkıntılarının hafifletilmesi amaçlanıyor.



15.000 TÜRK LİRASI DESTEK. İŞTE DETAYLAR





Son dakika haberlerine göre, Aile destek ödemelerinde kesinti olmadığına dair yapılan açıklamada, ödemelerin aynı düzende devam ettiği bildirildi. Program kapsamında toplamda 3.7 milyon hanenin faydalandığı belirtildi ve ailelere 850 Türk Lirası ile 1.250 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda ödemeler yapıldığı vurgulandı. Aylık olarak ortalama 1.250 Türk Lirası destek verilen bu programla birlikte, yıllık toplam ödemenin 15.000 Türk Lirasını bulduğu ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplamda 4.3 milyar lira ödeme yapacaklarını duyurdu. Ayrıca, Türkiye Aile Destek Programı'nın bir yıl daha süreceğini açıkladı.

Aile destek ödemeleriyle milyonlarca hanenin ekonomik olarak desteklendiği belirtilirken, vatandaşların gelecek dönemde de bu programa güvenle başvurabileceği kaydedildi. Bu özgün program sayesinde ailelerin maddi sıkıntılarının hafifletilmesi amaçlanıyor.

ÖDEMELER YAPILDI

Yapılan son açıklamalara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı'nın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39.3 milyar lirayı aştığını vurguladı.

Ayrıca, Aile destek ödemelerinin 11 Temmuz Salı günü itibarıyla hesaplara aktarıldığı ve toplamda 3.7 milyon hanenin bu programdan yararlandığı ifade edildi. Hanelere gelirlerine göre 850 Türk Lirası ile 1.250 Türk Lirası arasında destek verildiği bilgisine de yer verildi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplamda 4.3 milyar lira ödeme yapılacağını belirtti. Bu ödemenin 3.3 milyar lirasının aile desteği, 1 milyar lirasının ise çocuk desteği olarak sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, Ekim 2022'de programa eklenen Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin de yine bu ödemeler kapsamında devam edeceğini vurguladı.

Program sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin maddi zorluklarının bir nebze olsun hafiflediği belirtilirken, Aile Destek Programı'nın hanelere sağladığı önemli katkının devam edeceği vurgulandı.