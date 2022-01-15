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Demokrat Parti Üyesi Carson Filistin davasına sahip çıktı

ABD Temsilciler Meclisi’nin üyelerinden olan Andrea Carson, Filistin halkının İsrail tarafından uğradığı zulme karşı çıktığını ve Filistin’i savunmak için tüm yetkilerini kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 01:03
Demokrat Parti Üyesi Carson Filistin davasına sahip çıktı
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İsrail 10 Mayıs’ta Mescid-i Aksa camisinde ibadetlerini yapan insanlara zülüm yaparak başlattığı Filistin katliamını, şiddetini arttırarak devam ettiriyor. İsrail, o tarihten bu yana Filistin’e yaptığı hava saldırılarında birçoğu çocuk olmak üzere 200’den fazla insanın ölmesine neden oldu.

İsrail’in yaptığı Filistin katliamına birçok ülke lideri ya sessiz kalıyor ya da İsrail’i destekliyor. Filistin’i destekleyen az sayıdaki insanlardan birisi de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi olan Andrea Carson. Carson, sosyal medya üzerinden Filistin halkını desteklerken, Filistin halkının gasp edilen haklarını savunmak için tüm haklarını ve dünyanın birçok yerinde bulunan bağlantılarını sonuna kadar kullanacağını söyledi.

İsrail’in özellikle Gazze şehrine yaptığı saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 47 bin insan evsiz kalırken, yüzlerce ev kullanılamaz hale gelmişti.


Son Güncelleme: 15.01.2022 01:03
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Anahtar Kelimeler:
ABDAndrea CarsonİsrailFilistin
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