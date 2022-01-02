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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ilk toplantısı için Kabineyi topluyor!

2022 yılının ilk kabine toplantısı için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yarın toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nun gündeminde memur ve emekli maaşları için yapılacak zamlar, ekonomi, dış politika ve koronavirüs salgınında son gelişmeler ele alınacak.

02 Ocak 2022 Pazar 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ilk toplantısı için Kabineyi topluyor!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de Bakanlar Kurulu'nun toplantısına başkanlık edecek. 2022 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda ise gündemin en önemli konuları masaya yatırılacak.

Türkiye ekonomisinde son durumların ele alınacağı toplantının bir diğer konusu ise memur ve emekli maaşlarına verilecek olan zamlar değerlendirilecek. Dış politika ve sağlık konularının da masaya yatırılacağı toplantı sürecinde koronavirüs pandemisinde gelinen son nokta, aşılama uygulamaları ve Omicron varyantı da görüşülecek.

2021 yılının değerlendirmelerinin yapılacağı toplantıda 2022'deki yol haritaları da konuşulacak ve Kabine üyeleri kendi alanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunumlar gerçekleştirecek. Dolar başta olmak üzere dövizde yaşanan düşük yönlü gelişmelerin de masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı'nın en önemli konularından bir olan memur ve emekli maaşlarına yapılması düşünülen yılın ilk 6 ayına ait zam oranları da detaylı olarak konuşulacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan hemen sonra ise alınan son dakika kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basının ve kameraların karşısına geçerek açıklaması bekleniliyor.


Son Güncelleme: 02.01.2022 14:40
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