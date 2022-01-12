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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini reddetti!

Canlı yayından karşı karşıya gelmek istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık davet gönderen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan tarafından reddedildi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini reddetti!
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2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında tartışmalar daha şimdiden alevlenirken diğer taraftan da muhalefet Türkiye'yi seçim atmosferinden çıkarmama çabası içine girdi. Geçtiğimiz akşam Gazeteci Fatih Altaylı'nın canlı yayın programına katılan CHP Genel Başkanı  Kemal KılıçdaroğluCumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yayında karşı karşıya gelerek seçim tartışması yapmak istediğini söyledi.

Dün AK Parti, düzenlediği MYK toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini gündemlerine aldı. MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun davetine karşılık CHP'nin karşısında bir muhatap bulmak istediğini fakat kendisinin Kılıçdaoğlu'nun muhatap almak istemediğini söylediği öğrenildi.


Son Güncelleme: 12.01.2022 14:54
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKemal KılıçdaroğluGörüşme Talebi
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