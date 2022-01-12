Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini reddetti!

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında tartışmalar daha şimdiden alevlenirken diğer taraftan da muhalefet Türkiye'yi seçim atmosferinden çıkarmama çabası içine girdi. Geçtiğimiz akşam Gazeteci Fatih Altaylı'nın canlı yayın programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yayında karşı karşıya gelerek seçim tartışması yapmak istediğini söyledi.

Dün AK Parti, düzenlediği MYK toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini gündemlerine aldı. MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun davetine karşılık CHP'nin karşısında bir muhatap bulmak istediğini fakat kendisinin Kılıçdaoğlu'nun muhatap almak istemediğini söylediği öğrenildi.