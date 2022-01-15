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Biden yönetimi Erdoğan'ı hedef aldı. Ömer Çelik Sessiz Kalmadı

Gündemde yer alan Biden krizi AK Parti’yi hedef aldı. ABD Dışişleri sözcüsü tarafından gelen tepkiler çoğaldı. Erdoğan bu suçlamalara sessiz kalmadı. AKP sözcüsü Ömer Çelik yapılan suçlamacı sözlere karşı cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef alınması ise herkes tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar

15 Ocak 2022 Cumartesi 22:29
Biden yönetimi Erdoğan'ı hedef aldı. Ömer Çelik Sessiz Kalmadı
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ABD Dışişleri tarafından gelen suçlamalara sessiz kalmayan Çelik gerekli açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef olması herkes epeyli germiş olsa da bu durum çoğu kişi tarafından kınandı. Çelik şu sözleri söyledi;

"Cumhurbaşkanı'mızı antisemitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu, Cumhurbaşkanı'mız hakkında söylenmiş bir yalandır. Cumhurbaşkanı'mız antisemitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Antisemitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır.

‘’Katillere tepki insanlık gereğidir’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafına yalan beyan söylenmiştir. Bu ABD Dış işlerinden gelen Yahudilere karşı sözler söylediğini belirtmesi herkes ayağa kaldırdı. Yalan beyan veren ABD bu durum da krize neden oldu. Türkiye’nin İsrail’İ kınaması üzerine çıkan bu durum herkesin yollarını belirledi.

AKP sözcüsü Çelik, Filistin’de çocukları ve sivil mazlumları katledenlere duyulan tepkinin her bakımdan haklı ve insanlık gereği olduğunu belirtti. Bu zulme karşı susanların kendilerine laf söyleme hakkı olmadığını da söyledi.

‘’İsrail karşıtlığı Musevi karşıtlı değil’’

Erdoğan’ın Filistin’in yanında olması ve duruma karşı gelmesi birçok kişi tarafından Musevi karşıtı olarak belirtilse de bunun böyle olmadığı Çelik belirtmek bile istemedi.  'Holokost' felaketinin bizim dönemimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve partimizin antisemitizme karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir. Diyerek Çelik verilen tepkilere cevabını sundu.

 


Son Güncelleme: 15.01.2022 22:29
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Anahtar Kelimeler:
AKPTepkiBidenCumhurbaşkanı
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