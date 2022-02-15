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Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kritik toplantı!

Yarın Beştepe'de Kabine üyeleri ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineyle ilk olarak fahiş fiyat uygulamaları ve enflasyonla mücadele için atılması planlanan adımları görüşecek.

15 Şubat 2022 Salı 13:34
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kritik toplantı!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de Kabine üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, ekonomi başta olmak üzere dış politikada meydana gelen gelişmelerin ele alınması planlanırken Birleşik Arap Emirlikleri görüşmesinin detayları ile İsrail Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki ay içinde gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de konuşulacak.

2 haftalık bir aranın sonrasında yarın yeniden toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, toplantıda ekonomideki gelişmeleri masaya yatıracak ve temel gıdada yapılan KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik paketlerinin detaylarını konuşacak. Fahiş fiyat uygulamalarının en önemli gündem maddesinden biri olduğu toplantıda ayrıca enflasyon ile mücadele için atılması planlanan adımlar da ele alınacak.



Son Güncelleme: 15.02.2022 13:34
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Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıKabine Toplantısı KonularıCumhurbaşkanı Erdoğan
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