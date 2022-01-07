2 bin 500 lira emekli maaşı olmasını öngören teklif Meclis'e gönderildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası daha önceden sözüne ettiği emekli maaşları düzenlemesi hakkında alınan bir kararı basın toplantısı aracılığı ile kamuoyuna duyurdu. Erdoğan, konuşmasında düşük maaş almakta olan emeklilerle ilgili bir alt sınır belirlediklerini ve yapılacak olan yeni düzenlemeye göre de en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olacağını söylemişti.

Söz konusu karar ile ilgili kanun teklifi ise bugün son düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin içinde emekli aylıklarının asgari ödeme tutarının 2 bin 500 TL'ye çıkarılacağı maddesinin yanı sıra bireysel emeklilik için verilen devlet katkılarının da yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacağına dair maddenin yer aldığı belirtildi.