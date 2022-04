Bir süredir farklı alanlarda yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü zamlanan et fiyatları, vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamamalarına sebep oldu. Ramazan ayı vesilesi ile indirime giren kurumlar ise et yemenin herkesin hakkı olduğunu belirterek güncel fiyatlarını yayınladı. İşte marketlerin güncel et fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Döviz kurlarında gözlenen olumsuz gelişmeler, besi hayvancılığında yaşanan sıkıntılar ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak zamlanmış olan kırmızı et fiyatları, vatandaşların bütçelerini derinden etkiledi. Özellikle dar gelirli vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamamalarına sebep olan bu durum sonrasında harekete geçen zincir marketler, ramazan ayı için özel olarak indirim kampanyaları başlattılar. Peki, en ucuz et hangi markette satılıyor? Migros, CarrefourSA, Tarım Kredi et fiyatları ne kadar oldu?

Tarım Kredi Kırmızı Et Fiyatları Güncel

Piyasanın oldukça altında satış yapan Et ve Süt Kurumu’nun ürünlerini bünyesine dahil eden Tarım Kredi Market, kırmızı et ürünlerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Kıyma: 83 TL

Kuşbaşı: 92 TL

Biftek: 117,50 TL

Kontrfile: 145 TL

Pirzola: 152 TL

Bonfile: 228 TL

Migros Kırımız Et Fiyatları Güncel

Geniş ürün yelpazesi ve taze ürün satışı ile dikkat çeken zincir marketlerden biri olan Migros Market, ramazan ayının gelmesi ile birlikte ürün indirimi kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu kapsamda temel gıda kategorilerinden biri olan et ürünlerine ilişkin de bir kampanya geliştirdiğini duyuran market, kırmızı et ürünlerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Dana Kıyma: 96,25 TL

Dana Kuşbaşı: 119 TL

Dana Antrikot: 185,84 TL

Kuzu Yemeklik Kuşbaşı: 143,64 TL

CarrefourSA Kırmızı Et Fiyatları Güncel

Taze et satışı ile adından söz ettiren bir diğer zincir market olan CarrefourSA Market, geliştirdiği ürün indirimi kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek, dana ve kuzu eti ürünlerinde de indirime gittiğini duyurdu. Market, yeni hafta ile birlikte satışa sunmuş olduğu kırmızı et ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi: