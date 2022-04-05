PYBS bursluluk sınavına giren milyonlarca kişi sınav sonucunun açıklanmasına yakın bursluluk miktarının ne kadar olduğunu merak etmektedir. Peki PYBS-DPY-İOKBS Burs miktarı ne kadar? PYBS-DPY-İOKBS 2022 kaç TL burs yatacak? PYBS-DPY-İOKBS burslarına zam geldi mi? İşte tüm detaylar...

PYBS bursluluk sınavına giren milyonlarca kişi sınav sonucunun açıklanmasına yakın bursluluk miktarının ne kadar olduğunu merak etmektedir. Peki PYBS-DPY-İOKBS Burs miktarı ne kadar? PYBS-DPY-İOKBS 2022 kaç TL burs yatacak? PYBS-DPY-İOKBS burslarına zam geldi mi? İşte tüm detaylar...

Sosyal meydada gündeme gelen bursluluk sınavları arasında en çok konuşulan ise PYBS-DPY-İOKBS bursu oldu. Sınava hazırlanan ve yatılı okul okumak isteyen pek çok kişi burs ücretlerinin 2022 senesi içinde ne kadar olduğunu merak etti.

PYBS-DPY-İOKBS Burs Ücretleri

Aile ekonomisine büyük bir katkısı bulunan PYBS bursu öğrencileri şimdiden heyecanlandırmış durumda. PYBS sınav tarihine oldukça az bir süre kalmışken sınav adayları şimdiden burs ücretlerini merak etmeye başladı.

Eğitimin burslarla birlikte çok daha kolaylaştığı sistemimizde şimdi de PYBS burs süreci oldukça merak edildi. 2021 Senesinde her ayın 25'inde öğrencilere verilen PYBS bursunun 2022 senesinde nasıl bir sistem içinde işleyeceği oldukça merak edildi. 2022 PYBS bursu ayın kaçında yatacak? PYBS bursu ne zaman kesilir?

PYBS Bursu Ne Zaman Kesilir?

PYBS sınav sürecinde büyük çalışmalarla hazırlanan öğrenciler özellikle de sosyal medyada birçok soru yöneltmeye başladı. Okulların bu sene de yavaş yavaş kapanmaya yaklaşması ile birlikte pek çok öğrenci PYBS bursluluk sınavının gelecek sene için ne zaman olacağını merak etti.

Her ayın 25'inde ayda bir defa olmak üzere yatan PYBS bursluluk sınavı 2022-2023 tarihleri arasında da Ekim'de öğrencilere verilmesi planlanılıyor. İlk burs geçtiğimiz senelerde okul açıldıktan bir hafta sonra yatmıştır. 2022-2023 senesi içinde de okul açıldıktan bir hafta sonra yatması beklenen PYBS bursunun bazı gecikme sorunlarını da beraberinde getirebilir. Zam gelmemis hali ile 468,50 TL. olan PYBS yeni senesinde de adaylarını bekliyor.