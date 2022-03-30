Enflasyon ve zam yağmuru vatandaşın sırtındaki geçim derdi yükünü ağırlaştırırken ay sonunu getirmekte zorlananlara ING Bank, Garanti Bankası ve Akbank faizsiz kredi müjdesi verdi!

Nakit paraya ihtiyacı olan kişileri borç para arama derdinden kurtaracak kampanya özel bankalardan geldi. Vatandaşın nakit paraya olan ihtiyacı her geçen gün artarken özel bankalardan yeni kredi atağı geldi. Memur, işçi, emekli, asgari ücretli çalışanlar için açıklanan yeni kampanya kapsamında faizsiz 5 bin TL ve düşük faizli 10 bin TL limitli yeni kredi kampanyaları açıklandı.

Özel kredi kampanyaları sayesinde nakit para arayan kişilerin borç para aramasına gerek kalmadan internetten, şubeye gitmeden anında kredi kullanma kolaylığı da tanınmış oldu. Faizsiz kredi çekmek istiyorum diyen kişilerin tek yapmaları gereken kredi çekmek istedikleri bankanın mobil uygulamasını cep telefonlarına indirerek bu uygulama üzerinden müşteri olup, ardından kredi başvurusu yapmak.

GARANTİ BANKASI FAİZSİZ 5.000 TL KREDİ!

Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Garanti Bankası ihtiyaç kredisi çekmek istiyorum diyen kişilere yönelik olarak faizsiz 5 bin TL kredi vereceğini açıkladı. Düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin ilk kez Garanti müşterisi olması ve başvurusunu Garanti Mobil uygulaması üzerinden yapmaları yeterli olacak.

Garanti BBVA mobil uygulamasını indirdikten sonra müşteri olmak istiyorum adımını takip ederek ilk kez Garantili olan kişiler 3 gün içinde başvuru yapmaları durumunda sıfır faizli 5 bin TL kredi çekebilecekler. Düzenlenen kampanyadan yararlan kişilere 5 bin liraya kadar 12 vadeli sıfır faizli ihtiyaç kredisi verilirken kredinin aylık taksit tutarı 416,67 TL olarak gerçekleşecek.

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ING BANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI! 5 BİN TL SIFIR FAİZLİ, 10 BİN TL EN DÜŞÜK FAİZLİ HOŞ GELDİN İHTİYAÇ KREDİSİ

İhtiyaç kredisi çekmek istiyorum diyen kişilere özel kredi veren bankalar arasında yer alan ING Bank ilk kez ING Bank müşterisi olan kişilere faizsiz hoş geldin kredisi veriyor. Düzenlenen kampanya kapsamında 6 aya kadar vadeli olmak üzere 5 bin lira faizsiz ihtiyaç kredisi, 12 ay vadeli olmak üzere yüzde 0.99 oranı ile 10 bin liraya kadar en uygun ihtiyaç kredisi paketi seçeneği sunuluyor.

AKBANK HOŞ GELDİN KREDİSİ! AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

Akbank mobil uygulaması üzerinden Akbank müşterisi olan ve ilk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan kişilere yüzde 0,99 faiz oranı ile 10.000 TL kredi verilecek. Düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin Akbank mobil üzerinden müşteri olduktan sonraki 5 gün içinde Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmakla yükümlü tutulacaklar.

12 ay vadeli 10 bin TL kredi çeken kişilerin aylık taksit ödemesi 899,08 TL olarak gerçekleşecek.