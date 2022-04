TV8 Ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor All Star'da sular durulma bilmiyor. Survivor All Star'ın başarılı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı resmen çılgına döndü. Öyle şeyler yaşandı ki o yarışmacıyla birbirlerine girdiler. Peki Nisa Bölükbaşı'nı delirten olay neydi? İşte detaylar...

Ekranların en sevilen yarışması Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. All Star'ın sevilen yarışmacısı Nisa 2021 Survivor'da yarışmış ve daha sonrasında All Star'a alınmıştı. Nisa Bölükbaşı sosyal medyada gündem oldu. Survivor'da yaptığı açıklamalarla çok konuşulacak olan Nisa Bölükbaşı o yarışmacıyla birbirine girdi. Peki Nisa Bölükbaşı'nı çılgına çeviren o yarışmacı kim?

Yayınlandığı her sene büyük ilgi gören Survivor bu sene All Star bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Geçmiş senenin şampiyonlarının ve en güçlü yarışmacılarının bulunduğu Survivor All Star bu sene diğer her seneden daha zorlu bir şekilde devam ediyor. Yarışmacıların hem açlık hem de psikolojik sorunlarla başa çıkmaya çalıştığı Survivor adasında All Star birinciliği için canlarını dişlerine takıyorlar.

Başarılı pek çok yarışmacının bulunduğu Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı gündeme damga vurdu. Son olarak Barış Murat Yağcı ile ilişkisiyle oldukça konuşulan Nisa Bölükbaşı sosyal medyada gündeme oturmaya devam ederken birçok seveni başarılı yarışmacıyı destekliyor. Yarışmacı arkadaşıyla sert bir kavgaya tutuşan Nisa Bölükbaşı açıklamalarıyla gündeme vurmaya devam ediyor.

Nisa Bölükbaşı ve yine Survivor All Star yarışmacısı Yağmur'un kavgası sosyal medyaya bomba gibi oturdu. Yaptığı açıklamalarla gündeme vuran Nisa Yağmur kavgası çok konuşuldu. Tartışamalrından çok açıklamalarıyla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı ''Allah büyüktür diyor ya evet Allah büyüktür. Senin de sıran var. Sen kendini iyi biri sanıyorsun ama değilsin. Sen iğrenç bir insansın. Kalbin çürümüş. Hikmet ve kuzuları daha çok oylama potansiyeline sahipler çünkü onlar 7 kişi. Ogeday da bildiklerini yapıyor ama onların oyununa geliyor bilmeden.'' dedi.