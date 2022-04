Amerika Birleşik Devleti'nde yaşayan Müslüman vatandaşlar ilk defa New York'un Times Meydanı'nda teravih namazlarını kıldı. Sosyal medyada gündem haline gelen bu teravih namazı, İslam'ın barışçıl bir din olduğunu göstermek amacıyla yapıldığı konuşuluyor.

Ramazan ayına girmemizle birlikte ABD’de yaşayan Müslümanlar ramazan ayını karşılamak amacıyla Times Meydanı’nda teravih namazlarını kıldılar. Gelen fotoğraf ve videolarla birlikte Müslümanların bu hareketiyle büyük yankı uyandırdığını görmekteyiz. Tarihe damga vuran bu hareket çevredekilerin dikkatini çekti. Kısa sürede yayılan fotoğraf ve videolar sayesinde gördüğümüz Times Meydanı’nda, yüzlerce Müslüman’ın teravih namazlarını kıldığı görülmekte. Gazeteci ve dış haberci olarak görev yapmakta olan Ömer Faruk Görçin, bu anları sosyal medya üzerinden paylaşarak; "Amerikalı Müslümanlar, New York'un meşhur Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı. İzinlerini almışlar, kimse de bir şey dememiş, aynı olgunluğun dünyanın her yerinde her inanç için geçerli olmasını diliyorum" diyerek din özgürlüğü hakkında vurgu yaptı.

Dünya üzerinde bu görüntülerin daha fazla olmasını beklemekteyiz. Din özgürlüğünün tüm ülkelerde kısıtlanmadan yapılabilmesi ve insanların başka inançlara saygı duyulması gerektiğini bilmesi oldukça önemli bir durum. ABD’nin New York Kentindeki Times Meydanı güzel görüntülere sahne olurken vatandaşlar bu durumu fotoğraf ve videolarla çekerek ölümsüzleştirdi. Görüntü ve videolar kısa süre içerisinde sosyal medya üzerinde yayılarak ülkemizin de gündemine giriş yaptı. İşte New York Times Meydanı'nda ki görüntüler..