Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte vatandaşlar gıda ürünlerinde ki yüksek fiyatlar sebebiyle ekonomik alışveriş yapmanın farklı modellerini araştırıyor. Kırmızı ete geçtiğimiz günlerde gelen açıklamalar ile birlikte uygun hesaplı ürün arayışı başladı. İşte Migros, A101 ve CarrefourSA et fiyatları..

Türkiye'de hizmet veren ve milyonlarca vatandaş tarafından her gün ziyaret edilerek alışveriş yapılan mağazalar arasında yer alan A101, Migros ve CarrefourSA marketler kırmızı et fiyatlarını açıkladı. Buna göre ise birçok markete oranla uygun fiyatlı kırmızı et satışlarına resmen "start" verildi!

İnternet sayfası üzerinden yapılan paylaşımlar ile birlikte kırmızı et fiyatları vatandaş ile paylaşıldı. Vatandaşın ucuz kırmızı et yeme talebi nasıl bir karşılık buldu?

CarrefourSA Kırmızı Et Fiyatları

CarrefourSA market zincirleri tarafından yapılan paylaşımlar ile birlikte kırmızı et fiyatları belli oldu. İşte CarrefourSA marketlerde ki kırmızı et fiyatları;

CarrefourSA marketlerin internet sitesinde ki fiyatların güncellenmesi ile birlikte vatandaşın merak ettiği sorular yanıt buldu. İşte CarrefourSA kırmızı et fiyatları..

Kuzu Kuşbaşı kg 151,80 TL

Dana Kuşbaşı kg 105,45 TL

Dana Kıyma (%14-%20 Yağ) kg 96,25 TL

Dana Sote kg 119,25 TL

Dana Döş Sarma kg 99,65 TL

Kuzu But Fırın 133,05 TL

Kuzu Biftek kg 155,40 TL

Kuzu Kapama kg 122,40 TL

Kuzu Kol Kemiksiz kg 130,05 TL

Kuzu Kol Kemikli kg109,05 TL

Kuzu İncik kg 133,00 TL

Migros Kırmızı Et Fiyatları

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan Migros kırmızı et fiyatlarını paylaştı. İşte Migros marketlerde ki kırmızı et fiyatları..

Listede birçok ürünün fiyatları yer alırken vatandaşın merak ettiği fiyatlar ise:

Kuzu Yemeklik Kuşbaşı Kg 143,64 TL

Dana Kıymalık Kg 104,67 TL

Dana Antrikot Kg 185,84 TL

Kuzu Gerdan Kg (Kemikli, Dilimli) Kg 102,90 TL

Dana Kemikli Kaburga (Asado) 140,31 TL

A101 Kırmızı Et Fiyatları

A101 marketlerde en fazla ilgi gören ürünler arasında yer alan kırmızı et fiyatlarında ise düzenlemeler gerçekleştirildi. Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alan köfte ve kıyma fiyatları gursesgazetesi.com adresinde..