2022 yılının ilk 3 ayında İŞKUR’a yaklaşık 500 bin açık iş başvurusunda bulunuldu. Bununla birlikte 19 – 51 yaş arasındaki 103 bin kişi için İŞKUR’da en az 4 bin 253 TL ile iş imkanı bulunuyor.

Her yıl on binlerce vatandaşa istihdam kapıları açan, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren İŞKUR, öte yandan mesleki eğitim programları vermeye de devam ediyor. Binlerce insana umut olan İŞKUR sisteminde hala açık on binlerce iş ilanı bulunuyor. Türkiye’nin en büyük sorunları arasında uzun zamandır işsizlik problemleri de yer alıyordu. TÜİK verilerine göre Mart’ta, Türkiye’de işsizlik %0,5 daha artış gösterdi. İşsizlik rakamları artış göstermeye devam ederken, milyonlarca vatandaş da iş aramaya devam ediyor. Bu kapsamda İŞKUR da iş arayan vatandaşları, kendilerine en uygun olan ilanlar üzerinden iş sahibi yapıyor. Elde edilen verilere göre İŞKUR’da 19 – 51 yaş arası için açık 103 bin iş ilanı bulunuyor.

103 Bin Açık İş İlanı Bulunuyor

İŞKUR bünyesinde, 19 – 51 yaş arası için toplam 103 bin açık iş ilanı bulunuyor. İŞKUR aracılığı ile bu işlerden herhangi birinde istihdam edilmeye başlayacak olan işçiler, en az 4 bin 253 TL ile yani asgari ücretle işe başlayacak. Ancak bazı işyerlerinde başlangıç maaşları da 6 bin TL’nin üzerinde bulunuyor. İŞKUR’da bulunan açık iş ilanları arasında garsonluk, temizlik görevlisi, müşteri temsilcisi, paketleme işçisi, kasiyer, beden işçisi, orman işçisi, satış danışmanı gibi farklı alanlarda birçok ilan yer alıyor.

İŞKUR 3 Ayda 325 Bin Kişiye İş Buldu

İŞKUR, 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde 325 binden fazla vatandaşın iş sahibi olmasına aracı oldu. Verilere göre en fazla işe yerleştirme ise 217 bin 996 kişi ile sanayi sektöründe imalat alanında gerçekleşti. Diğer yandan meslek gruplarına göre en fazla işe yerleştirmeler ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı (uzmanı) ve konfeksiyon işçisi olarak kaydedildi. 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde İŞKUR’a toplamda 499 bin 839 açık iş başvurusunda bulunuldu ve işe yerleştirmeler sonrası İŞKUR’da hala 103 bin açık iş ilanı bulunuyor.