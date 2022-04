Olağanüstü toplanan UKOME toplantısında, İBB toplu taşıma ücretlerine ve servislere zam talebinde bulundu. Toplantıda gerçekleştirilen konular kabul edildi mi? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma ücretleri..

Olağanüstü toplanan UKOME toplantısında, İBB toplu taşıma ücretlerine ve servislere zam talebinde bulundu. Toplantıda gerçekleştirilen konular kabul edildi mi? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma ücretleri..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında yaptığı toplu taşımada %50, servislere ise %40 zam talebi oy çokluğuyla reddedildi. Olağanüstü toplanan UKOME toplantısında birçok konu gündeme getirildi. Taksiciler Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Kulak çınlaması esnafın kötü sözleriyle olurmuş. Şu an da kulaklarımız bol bol çınlıyor. Esnaf eylem yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında akaryakıt fiyatlarına zam gelmesiyle birlikte toplu taşımalara yüzde 50, servislere ise yüzde 40 oranında zam talebinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında talepler değerlendirilerek sonuca ulaştırıldı. UKOME toplantısında oda başkanları yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte maliyetlerin arttığını bununla birlikte mevcut ücretlerin esnaf açısından yetersiz olduğu belirtildi.

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu’da toplantıda taleplerini iletti. Gelen zamlarla birlikte taksicilerin yüzde 60 oranında zam istediğini belirten Aksu konuşmasında esnafın eylem yapmak istediğini söyleyerek “"Esnaf bizi sürekli sıkıştırıyor. Haklı olarak paypass etmeye çalışıyoruz. Yok geliriz camları kırarız, şunu yaparız bunu yaparız. Belki uygun bir tabir olmayacak ama özür dileyerek ifade ediyorum eskiden yöneticiydim. Eski Oda Başkanımız Ankara’dan geliyoruz. Oda Başkanı dedi ki 'Kulaklarım çınlıyor Başkan. Senin kulakların çınlıyor mu' dedi. Ama benim şu an sürekli kulaklarım çınlıyor. Kulak çınlaması esnafın kötü sözleriyle olurmuş. Şu an da kulaklarımız bol bol çınlıyor. Esnaf eylem yapmak istiyor. Biz sakin olun diyoruz. Biz hem genel idaremizle, hem yerel idaremizle konuşur bu sorunu çözeriz. Kontak kapatmak istiyor. Şu an da uygun görmüyoruz. Toplantılarda hallederiz diyoruz" ifadelerini kullandı.

Talep ve konuşmaların sonrasında zam teklifi UKOME toplantısında oylamaya sunuldu. Esnaf odalarının ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin teklifi oy çokluğu ile reddedildi. İBB’nin sunduğu diğer talep ise Adalar’da 500 bisikleti saatlik veya günlük kiralama sistemi yerine kullandıkça öde teklifiydi. Teklif toplantıda oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır." İfadelerini kullandı.