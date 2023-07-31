Yılanlar o ilde kol geziyor! Bağda bahçede gezerken dikkat: Bir anda vücudunuzu sarabilir

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, Ordu ilinde yılanların kış uykusundan uyanması doğaya renk katarken, bazı bölgelerde yaşanan yılan istilası vatandaşları şaşkına çevirdi. Altınordu ilçesindeki deniz kenarında piknik yapan bir ailenin yaşadığı ürkütücü anlar, yılanların şehri adeta istila ettiğinin göstergesi oldu.



EVDE 1 METRELİK YILAN GÖRDÜLER





Sıcak hava nedeniyle yılanların toprakları terk etmesi, insanların hayatlarına dahil olmasına ve bazı olumsuz olaylara neden oluyor. Piknikten eve dönen aile, çantalarını açtıklarında devasa bir yılanla karşılaşınca dehşete düştü. Hemen itfaiye ekiplerine haber veren aile, yardım istedi. Evlerinde bulunan çantadaki yaklaşık 1 metrelik dev yılanı itfaiye ekipleri kontrol altına alarak doğal yaşam alanına bıraktı. Bu olay, bölgedeki yılan vakalarının artmasının bir örneği olarak dikkat çekti.

Konuyla ilgili uzmanlar, havaların ısınmasıyla birlikte yılan saldırılarının arttığı konusunda vatandaşları uyardı. Doğada yılanların daha fazla görüleceğine dikkat çeken yetkililer, özellikle yılanların bulunabileceği bölgelerde dikkatli olunmasını ve alınacak tedbirlerle risklerin azaltılmasını önerdi.

Ordu'da yaşanan bu yılan istilası, bölgedeki halk arasında endişe ve tedirginlik yarattı. İnsanlar, doğada yürüyüş yaparken, piknik alanlarını kullanırken veya bahçelerinde zaman geçirirken dikkatli olmaya çalışıyorlar. Ancak uzmanlar, doğal yaşamın bir parçası olan yılanlarla karşılaşmamanın mümkün olmadığını belirtiyor ve panik yapmak yerine bilinçli davranmanın önemine vurgu yapıyor.

Özellikle yılanların sıkça görüldüğü bölgelerde, yetkililer tarafından daha fazla önlem alınması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yılanlarla karşılaşıldığında paniğe kapılmadan uzaklaşmak ve en kısa sürede yetkililere haber vermek, olası yılan saldırılarına karşı alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.