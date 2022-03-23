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Yemeksepeti ve Getir Nisan 2022 Güncel İndirim Kampanya Kodları

Türkiye'nin online yemek siparişleri için tercih ettiği Getir ve Yemeksepeti uygulamaları kullanıcılarına her ay yeni indirim kuponları tanımlıyor.

23 Mart 2022 Çarşamba 21:55
Yemeksepeti ve Getir Nisan 2022 Güncel İndirim Kampanya Kodları
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Türkiye'nin online yemek siparişleri için tercih ettiği Getir ve Yemeksepeti uygulamaları kullanıcılarına her ay yeni indirim kuponları tanımlıyor. Pandemi dönemi ile birlikte artan online siparişler sonrasında Yemeksepeti ve Getir kullanımları arttı. Yeni siparişlere özel 30TL indirim sağlayan Yemeksepeti ve Getir uygulamalarından indirimli sipariş nasıl verilir? İşte Nisan ayında geçerli olacak Yemeksepeti ve Getir indirim kodları haberimizin devamında yer alıyor.

Yemeksepeti Nisan 2022 İndirim Kodları

Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş uygulamalarından birisi olan Yemeksepeti'nde Nisan ayında geçerli olacak indirim kuponu: YE30 

Kullanıcılar yeni ay içerisinde indirim kodlarını sık bir şekilde araştırmaktadır. Yeni üye olacak kullanıcılar için geçerli olacak bu indirim kuponu sepette telefon doğrulaması yapmanız ile birlikte geçerli oluyor. Fırsat/İndirim alanına kodu yazmanız 30TL indirim almanız için yeterli olacak.

Getir Nisan 2022 İndirim Kodları

Pandemi dönemi ile birlikte bir anda yükselişe geçen ve decacorn girişimlerden birisi olan Getir, Nisan 2022 ayında geçerli olacak indirim kodlarını müşterileri için hazırlıyor.

Getir'e yeni üye olacak kullanıcılar için 35, 30 ve 25TL gibi indirim kodları uygulama içerisinde "Kampanyalar" arasında yer alıyor. Sizlerde indirimli siparişleri uygulamalar üzerinden verebilirsiniz.

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