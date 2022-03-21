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Yemeksepeti İndirim Kodları ve Kuponları (2022 Tüm Kodlar)

Türkiye'nin online yemek sipariş uygulamalarından birisi olan Yemeksepeti güncel indirim kodları ve kuponları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

21 Mart 2022 Pazartesi 17:25
Yemeksepeti İndirim Kodları ve Kuponları (2022 Tüm Kodlar)
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Türkiye'nin online yemek sipariş sitelerinden birisi olan Yemeksepeti yıllar içerisinde ki girişimleri ile decacorn girişimlerden birisi oldu. Kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Yemeksepeti şimdilerde ise dev rakipleri ile rekabet halinde. Getir ve sonradan Trendyol Yemek şirketlerinin de gelmesi ile birlikte kampanyalar ve indirim kodları şirketler tarafından paylaşılırken yeni kullanıcı sayısı arttırılma çabasında. Kullanıcıların yemek siparişlerinde ilk akıllarına gelen uygulamalardan birisi olan Yemeksepeti üzerinde ise indirimli yemek siparişi verebilirsiniz.

Yemeksepeti her ay yeni indirim kodları ve kuponları ile birlikte kullanıcılara büyük fırsatlar tanıyor. Özellikle pandemi döneminde Getir'in bir anda piyasada yükselmesi ile birlikte büyük bir rekabet içerisine giren Yemeksepeti indirim kodları merak ediliyor. Rekabetten faydalanan kişiler ise müşteriler oluyor. Şirketlerin aralarında geliştirdikleri indirim kampanyaları ise merak edilmekte. İşte Yemeksepeti'nde indirimli yemek siparişi verebileceğiniz kodlar..

Yemeksepeti İndirim Kodları 2022

Yemeksepeti üzerinden indirimli sipariş verebilmeniz için Mart ayında kullanmanız gereken kampanya kodu: ENFES30

Yemeksepeti sadece yeni üyelere özel ilk siparişlerde kullanıcıların her restoranda kullanabileceği 30TL'lik indirim kuponu veriyor. Bu indirim kuponunu kullanabilmeniz için sepet tutarınızın minimum 50TL olması gerekmektedir. Yeni kullanıcılar sepet kısmında Kampanya/Fırsat alanından telefon doğrulamasını gerçekleştirerek indirim kodunu girebilir. Bu sayede sepette 30TL indiriminiz olacak. 

Kampanyanın geçerli olabilmesi için siparişinizi online ödemeniz gerekmektedir. Bu indirimler restorana yansıtılmamaktadır.

Yemeksepeti üzerinde bir diğer 30TL indirimli kampanya kodu ise: YE30

Bu kod kullanımı da yeni kullanıcılar için geçerlidir. 

Yemeksepeti İndirimli Sipariş Nasıl Verilir?

Yemeksepeti üzerinden indirimli sipariş verebilmeniz için yeni kullanıcı olmanız gerekmektedir. Yemeksepeti şu an kullanıcı sayısını arttırabilmek adına yeni üyelere indirim kuponları tanımlamaktadır. Sizlerde bu kupon kodları sayesinde indirimli yemek yiyebilirsiniz.

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