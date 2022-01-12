Tuzla'da eski nişanlı, genç avukatın hayatına son verdi!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında bir kadın cinayeti daha işlendi. Bu kez ölen kadın ise eski nişanlısının vurduğu avukat Dilara Yıldız'dı.

İddialara göre şehir dışında olan ve geri döndüğünde evinde eski nişanlısını gören Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) darp edildi. Daha sonra Oktay Dönmez tarafından zorla Tuzla'da bir restorana götürülen Dilara Yıldız, burada bir süre Oktay Dönmez ile konuştuktan sonra restorandakilerden kendisine yardım etmelerini istedi.

Polise intikal eden yardım çağrısı sonrası restorana gelen polisleri karşısında gören Oktay Dönmez, belinden çıkardığı silahı İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız'a doğrulttu ve 5 el ateş etti. Göğsüne, boynuna ve başına aldığı kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Dilara Yıldız, olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı Dönmez olay yerindeki polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası genç avukatın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Oktay Dönmez'in sürekli Avukat Dilara Yıldız'ı tehdit ettiği ve daha önceden hazırlanmış olan senetleri imzalaması için Yıldız'a baskı yaptığı ve Yıldız'ın aracını da kendi üzerine geçirmesini söylediği öğrenildi.

KATİL ZANLISININ MESAJLARI OKUYANLARIN KANINI DONDURDU

Soruşturma dosyasında Oktay Dönmez'in sürekli Dilara Yıldız'a tehdit mesajları attığı ve atılan mesajlarda da Yıldız'ı öldüreceğini söylediği görüldü. Dilara Yıldız'ın ise bu mesajları kadına şiddete karşı kurulan sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı anlaşıldı.