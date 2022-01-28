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Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
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Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda icra komite başkanı İlker Aycı görevinden istifa ederek ayrılırken yerine THY'nin yatırım teknoloji bölümünden sorumlu Aydın Bolat'ın ataması yapıldı.

28 Ocak 2022 Cuma 12:30
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
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Türk Hava Yolları'nın bugün gerçekleştirilen toplantısında bir görev değişikliği yaşandı. Yönetim kurulu üyeliğinden ve aynı zamanda icra komitesi başkanlığı görevinden istifa eden İlker Aycı'dan boş kalan koltuğa, THY'nin yatırım teknoloji bölümünden sorumlu genel müdür yardımcısı Aydın Bolat getirildi.

THY'nin basın müşavirliği tarafından yapılan basın açıklamasında ise doktorasını Michigan Üniversitesi'ndeki Endüstri Mühendisliği'nde tamamlayan Ahmet Bolat'ın THY ailesine 2005 yılında katıldığı ve o tarihlerde strateji geliştirme ve filo planlamanın yanı sıra yatırım yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu başkan olarak görevlerde bulunduğu belirtildi.

2012 yılından itibaren de şirkette yatırım teknolojileri bölümünde genel müdür olarak görevini sürdüren Aydın Bolat'ın bugün itibariyle THY'nin yönetim kurulu üyeliği görevinde bulanacağı bildirildi.



Son Güncelleme: 28.01.2022 12:30
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