THY, Sabiha Gökçen'deki 31 seferini iptal etti!

İstanbul'da etkisini gösteren kar yapışları ve olumsuz hava şartları uçuş güvenliği tedbirlerini de beraberinde getirdi. Türk Hava Yolları (THY) tarafından alınan bir karar son dakika olarak misafirlerine duyuruldu ve yapılması planlana bazı seferlerin olumsuz hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

THY'den yapılan yazılı açıklamada, tüm ekipleri seyahat güvenliği için durmadan çalıştıklarını ve bu kapsamda 23 Ocak tarihinde yapılması planlanmış olan Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varış olmak üzere toplamda 31 seferin iptal edilmesi gerektiği iletildi.

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Yapılan açıklamada ayrıca, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşları olan misafirlerin uçuşlarıyla ilgili bir iptalin söz konusu olmadığı, olması halinde ise en kısa zamanda bilgilendirmenin yapılacağı aktarıldı.