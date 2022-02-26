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Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 13:43
Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı!
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Toplamda 546 milyon 987 bin 561 lira tutarında tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Konuyla ilgili haber ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçiler için ayrılan tarımsal destek ödemelerinin hesap sahiplerini hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Yapılan ödemelerin 292 milyon 29 bin 225 lirasının  süt desteği, 87 milyon 788 bin 515 lirasının su ürünleri yetiştiriciliği desteği,  138 milyon 270 bin 18 lirasın ise hububat, baklagil ve dane mısır desteği olduğu bilgisini paylaşan Bakan Pakdemirli, 8 milyon 749 bin 234 lirasının sertifikalı fidan kullanım desteği ve  6 milyon 983 bin 25 lirasının da sertifikalı tohum kullanım desteği olduğunu belirterek 1 milyon 33 bin 839 lira sertifikalı tohum üretim desteğinin de hesaplara aktarıldığı bilgisini paylaştı.  



Son Güncelleme: 26.02.2022 13:43
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Tarımsal Destek ödemeleriTarım Ve Orman Bakanlığıçiftçilere Destek ödemesi
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