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Stokçuluk yapanların cezaları artırılıyor!

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarında yeni düzenlemeler yapılıyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi sonrası ise stokçuluk ve fiyat etkileme suçlarının tespitinde cezalar 1 yıldan 3 yıla kadar çıkarılacak.

08 Mart 2022 Salı 13:39
Stokçuluk yapanların cezaları artırılıyor!
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Son zamanlarda bazı ürünlere gelmesi beklenilen zam öngörüsüyle ürünlerin stoklanması kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Bunun üzerine harekete geçen Adalet Bakanlığı Bakan Bekir Bozdağ'ın da talimatıyla bir çalışma başlattı. 

Başlatılan çalışmalar kapsamında Türk Ceza Kanunu içerisinde yer alan stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarını içeren maddelerde değişikliğe gitmeye ve bu değişiklikte de söz konusu suçlara ilişkin cezaları artırmaya karar verildi.

Türk Ceza Kanunu’na 240. Maddesi'nde yapılacak olan düzenlemede belli olan bir malı veya hizmetin satılından kaçınılarak kamunun acil ihtiyacına neden olan kişilerin tespiti halinde o kişilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası maddesi 1 yıldan 3 yıla kadar olarak değiştirilecek.

 



Son Güncelleme: 08.03.2022 13:39
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Stokçuluk CezalarıStok Yapmanın CezasıTürk Ceza Kanunu240 Madde
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