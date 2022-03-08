Stokçuluk yapanların cezaları artırılıyor!

Son zamanlarda bazı ürünlere gelmesi beklenilen zam öngörüsüyle ürünlerin stoklanması kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Bunun üzerine harekete geçen Adalet Bakanlığı Bakan Bekir Bozdağ'ın da talimatıyla bir çalışma başlattı.

Başlatılan çalışmalar kapsamındaiçerisinde yer alan stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarını içeren maddelerde değişikliğe gitmeye ve bu değişiklikte de söz konusu suçlara ilişkin cezaları artırmaya karar verildi.

Türk Ceza Kanunu’na 240. Maddesi'nde yapılacak olan düzenlemede belli olan bir malı veya hizmetin satılından kaçınılarak kamunun acil ihtiyacına neden olan kişilerin tespiti halinde o kişilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası maddesi 1 yıldan 3 yıla kadar olarak değiştirilecek.