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SP lideri Karamollaoğlu hastaneye kaldırıldı!

Koronavirüse yakalanan ve bir süredir evinde tedavi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

09 Ocak 2022 Pazar 17:07
SP lideri Karamollaoğlu hastaneye kaldırıldı!
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Bir süredir koronavirüs tedavisi gören e evinde karantinada tutulan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Parti sözcüsü Birol Aydın, yazılı olarak yaptığı açıklamada Karamollaoğlu, bugün kontrol amacıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne gittiğini ve tedavisinin hastanede devam ettirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Temel Karamollaoğlu'nun, şuan için genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Birol Aydın, Karamollaoğlu'nun doktorlarının tavsiyesiyle hem tedbir hem de tedavi amacıyla hastanede kalmasının daha iyi olacağının söylendiğini ifade etti.


Son Güncelleme: 09.01.2022 17:07
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Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiTemel KaramollaoğluKoronavirüsHastaneye YatırıldıSağlık Durumu
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