İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Sosyal medya yıkıldı! Bilal Erdoğan'dan Starbucks tavsiyeleri..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 21. yüzyıla damgamızı vuracağız diyerek tavsiyelerde bulundu. Erdoğan'ın gençlere verdiği Starbucks tavsiyesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

03 Mart 2022 Perşembe 12:23
Sosyal medya yıkıldı! Bilal Erdoğan'dan Starbucks tavsiyeleri..
Takip Et:

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Samsun'da yeni yapımı tamamlanan TÜGVA binasının açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, gençlere Starbucks'a gittiklerinde be içmeleri konusunda tavsiyeler verdi.

Türkiye'nin önünde iki farkı yol olduğunu ve bunlardan birincisinin Batılı devletlere özenmek diğerinin de  kendi kimliğinden çıkmayarak çağa ayak uydurmak olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, Türkiye'nin inançlarını, dini görüşleri, kültürünü, kimliğini kaybetmeden Batı'nın bir parçası olmadan çağı yakalamanın ve ona ayak uydurmanın mümkün olduğunu ifade etti.

BİLAL ERDOĞAN'DAN STARBUCK TAVSİYESİ

Türkiye'nin kendi kimliğinden ihyasını gerçekleştirdikten sonra kendi kültürü ve kendi inancıyla daha güçlü bir ülke olabileceğine inandığını vurgulayan Bilal Erdoğan, gençlere önerilerde bulundu ve onlara Starbucks'a gittikleri zaman Türk kahvesi söylemelerini istedi.  

Gençlere hiç bir zaman 'Starbucks'a gitme, latte içme' demediğini fakat Türk kahvesinde de burunlarını bükmemelerini istediğini belirten Erdoğan, mesela hamburgerin de yenmesi gerektiğini ama Bafra pidesinin de ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.



Son Güncelleme: 03.03.2022 12:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bilal ErdoğanStarbucks Tavsiyeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

Elif İnci kimdir? Elif İnci hakkında bilgiler
Güneş Emir kimdir? Güneş Emir görev aldığı dizi ve filmler
Oyuncu Ayça Varlıer kimdir? Kısa biyografisi
Derya Baykal kimdir? Nerelidir? Derya Baykal nerede oturuyor?
Oyuncu Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen nereli, kaç yaşında? Seda Türkmen hangi projelerde yer aldı?
Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan hakkında bilgiler
Oyuncu Beste Kanar kimdir? Beste Kanar nereli, kaç yaşında?
Mert Türkoğlu kimdir? Mert Türkoğlu görev aldığı yapımlar
Fıtır sadakası kimlere verilir?
Kemal Zeydan kimdir? Kısa biyografisi
20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işler nelerdir?
Fox TV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Fox TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Sevil Akı kimdir? Nerelidir?
Günlük 2,39 TL'ye sigorta ödemesi: Ev hizmetlileri için günlük sigorta ödemesi nasıl gerçekleşir?
Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?
Oruçlu iken anestezi yaptırmak orucu bozar mı? Ramazan ayında anestezi yaptırılır mı?
TJK 2 Mart 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Bulut Köpük kim? Memleketi neresidir?
Oyuncu Ali İpin kimdir? Kısa biyografisi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 3 Mart 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
Oyuncu Salih Kalyon kimdir? Salih Kalyon nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.