Sosyal medya yıkıldı! Bilal Erdoğan'dan Starbucks tavsiyeleri..

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Samsun'da yeni yapımı tamamlanan TÜGVA binasının açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, gençlere Starbucks'a gittiklerinde be içmeleri konusunda tavsiyeler verdi.

Türkiye'nin önünde iki farkı yol olduğunu ve bunlardan birincisinin Batılı devletlere özenmek diğerinin de kendi kimliğinden çıkmayarak çağa ayak uydurmak olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, Türkiye'nin inançlarını, dini görüşleri, kültürünü, kimliğini kaybetmeden Batı'nın bir parçası olmadan çağı yakalamanın ve ona ayak uydurmanın mümkün olduğunu ifade etti.

BİLAL ERDOĞAN'DAN STARBUCK TAVSİYESİ

Türkiye'nin kendi kimliğinden ihyasını gerçekleştirdikten sonra kendi kültürü ve kendi inancıyla daha güçlü bir ülke olabileceğine inandığını vurgulayan Bilal Erdoğan, gençlere önerilerde bulundu ve onlara Starbucks'a gittikleri zaman Türk kahvesi söylemelerini istedi.

Gençlere hiç bir zaman 'Starbucks'a gitme, latte içme' demediğini fakat Türk kahvesinde de burunlarını bükmemelerini istediğini belirten Erdoğan, mesela hamburgerin de yenmesi gerektiğini ama Bafra pidesinin de ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.