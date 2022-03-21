Sigaralara Yeni Zam Gelecek mi? Nisan Ayı Sigara Fiyatları 2022

Sigara bağımlıları sigara zamlarını takip etmeye devam ediyor. Peki sigaralara yeni zam gelecek mi? 2022 sigara zamları ne zaman? İşte detaylar...

Sigara tiryakililerinin en çok merak ettiği konulardan biri de sigara zamları oluyor. Günden günde gelen zamlar sigara kullananları yakından ilgilendiriyor. Sigaralara son zam Mart ayında gelmişti. Gelen 2 Tl.lik zamların ardından sigaralar 22-24 TL. arasında değişiyor. Peki yeni zam var mı? İşte yeni sigara zamları...

13 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 TL. daha zam gelen sigaların fiyat listesi değişti. Yeni zamların gelip gelmeyeceği merak konusu olurken sigara kullananlar bu noktada zamları takip etmeye başladı. Sigaralara gelecek yeni zamlar var mı? yok mu? henüz bilinmiyor. Sağlığa zararlı olan sigaraların ne yazık ki bağımlıları ülkemizde oldukça fazla. Sigaraların zamlı halini merak eden kullanıcılar bunun dışında yeni bir zamın yakın zamanda olup olmadığını da merak ediyor. Peki şu an en ucuz sigara hangisi?

En Ucuz Sigara Ne Kadar?

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'nin artması ile birlikte sigara ve alkole zam geldi. ÖTV'de ki artık %47 oranını bulurken sigara tiryakileri en ucuz sigaranın hangisi olduğunu merak etti. Şu anda tekellerde bulunan en ucuz sigara hangisi? İşte detaylar...

ÖTV'de ki artışın%47'yi bulması sigara ve alkol fiyatlarına da yansıdı. Zamlı fiyatların açıklanması pek çok sigara bağımlısı tarafından uzun süredir bekleniyordu. Hem ÖTV hem de doların yükelmesinin ardından son olarak Mart ayında sigaralara 2 TL. zam uygulandı. Şu anda yapılan son zamların ardından en ucuz sigara fiyatı 22.50 TL oldu. En yüksek sigara markası olarak bilinen Parlıment ise 27 TL.'yi bulmuş durumda. Özellikle sigara ve alkolün oldukça pahalı olduğu bu dönemde pek çok kullanıcı bırakmayı düşündü. Peki sigara bırakmak için ne yapmalıyız?

Sigara Bırakmak İçin Ne Yapmalıyız?

181 Sigara Bırakma Hattı sigara bağımlılılarının sigarayı bırakaması için yardımcı olduğu en bilindik kurumdur. 181 hattını telefonunuzla arıyarak yardım isteyebilir ve sigarayı bırakmayı başarabilirsiniz. Bunun yanı sıra bol su tüketimi, hobi edinme vesigara içmek istediğinizde yürüyüşe çıkma gibi aktiviteler de sigarayı bırakmanıza yardımcı olmaktadır.