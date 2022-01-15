Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 44 örgüt üyesi öldürüldü..

15 Ocak 2022 Cumartesi 13:05
Akçakale'de PKK terör örgütü tarafından yerleştirilen ve askeri aracın geçişi sırasında patlatılan EYP'nin infilakı sonrası 3 askerimiz şehit düşmüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri ise gerçekleştirilen bu saldırı sonrası terör örgütüne karşılık olarak 'cezalandırma operasyonları' adı altında bir saldırı başlattı.
Akçakale'nin hudut hattında düzenlenen operasyonlar kapsamında ise 44 terör örgütü üyesi
TSK unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Söz konusu operasyonlara ilişkin bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ise şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık diyerek Suriye'de olan muhataplarımızın da yapılan mutabakatlar çerçevesinde üzerlerinde olan tüm sorumlulukları yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.
Son Güncelleme: 15.01.2022 13:05
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