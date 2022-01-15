Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 44 örgüt üyesi öldürüldü..

Akçakale'de PKK terör örgütü tarafından yerleştirilen ve askeri aracın geçişi sırasında patlatılan EYP'nin infilakı sonrası 3 askerimiz şehit düşmüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri ise gerçekleştirilen bu saldırı sonrası terör örgütüne karşılık olarak 'cezalandırma operasyonları' adı altında bir saldırı başlattı.

Akçakale'nin hudut hattında düzenlenen operasyonlar kapsamında iseTSK unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Söz konusu operasyonlara ilişkin bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanıise şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık diyerek Suriye'de olan muhataplarımızın da yapılan mutabakatlar çerçevesinde üzerlerinde olan tüm sorumlulukları yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.