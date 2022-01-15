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Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 44 örgüt üyesi öldürüldü..

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası başlatılan 'cezalandırma operasyonları' kapsamında 44 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirilerek öldürüldüğünü açıkladı. Bakan Akar açıklamasında, 'şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' dedi.

15 Ocak 2022 Cumartesi 13:05
Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 44 örgüt üyesi öldürüldü..
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Akçakale'de PKK terör örgütü tarafından yerleştirilen ve askeri aracın geçişi sırasında patlatılan EYP'nin infilakı sonrası 3 askerimiz şehit düşmüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri ise gerçekleştirilen bu saldırı sonrası terör örgütüne karşılık olarak 'cezalandırma operasyonları' adı altında bir saldırı başlattı.

Akçakale'nin hudut hattında düzenlenen operasyonlar kapsamında ise 44 terör örgütü üyesi TSK unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Söz konusu operasyonlara ilişkin bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık diyerek Suriye'de olan muhataplarımızın da yapılan mutabakatlar çerçevesinde üzerlerinde olan tüm sorumlulukları yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.


Son Güncelleme: 15.01.2022 13:05
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Anahtar Kelimeler:
AkçakaleMsbHulusi Akar44 Terör örgütü üyesi
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