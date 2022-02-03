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Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk heykeline çirkin saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk heykeline, kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin bir saldırı düzenlendi. Saldırganlar anıta halat bağlanarak yıkmaya çalıştı.

03 Şubat 2022 Perşembe 22:16
Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk heykeline çirkin saldırı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadelenin başlattığı Samsun'un İlkadım ilçesine yapılan anıtına çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Bir grup saldırganın anıtı ayaklarına bağlanan halatla yıkılmak istendiği görüldü.

Çekilen görüntülerde, kimliği henüz belirlenmeyen saldırganların, anıtın ayak kısmına halat tarzı kalın ipleri bağladıkları ve daha sonra çekerek yıkmaya çalıştıkları anlaşıldı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası ekipler hızlı bir çalışma başlatarak saldırıyı gerçekleştiren kişileri bulmak için harekete geçti. Çevrede bulunan KGYS kameralarını inceleyen ekipler, anıtın yakınında bulunan parkın içine bir araç girişi olduğunu tespit ettiler. 

Söz konusu saldırıya ilişkin Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise sabah saatlerinde ilçede bulunan Onur Anıtı'na düzenlenen saldırıya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle olay yerine sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadelenin simgesi konumundaki anıtına gerçekleştirilen söz konusu saygısızlığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulayarak kolluk kuvvetlerinin çirkin saldırıyı yapan 2 saldırganı yakaladıkları ve sorgulamalarına da başladıkları belirtildi.

 



Son Güncelleme: 03.02.2022 22:16
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIlkadımAtatürk HeykeliHalatlı Saldırı
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