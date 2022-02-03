Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlattığı yer olarak bilinen Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk'ün kente ayak bastığı noktaya konulan anıtına bir saldırı düzenlenmişti. Bir grup saldırgan tarafında anıtın ayak kısmına bağlanan halatla yıkılmak istenirken saldırganlar emniyet güçleri tarafından tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı.

ANITIN ETRAFINDA DÖNEREK SLOGAN ATTILAR

İlkadım ilçesi vatandaşları ise anıta yapılan saldırıyı protesto etmek için anıtın etrafında toplandılar ve el ele tutuşarak heykelin etrafında dönerek sloganlar attılar. Hep bir ağızdan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde sloganlar atan vatandaşların o halleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.