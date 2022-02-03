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Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
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Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk anıtına halat bağlayarak yılmak isteyen saldırganlar kolluk kuvvetleri tarafından yakalanırken, vatandaşlar anıtın etrafında el ele tutuşarak bir sevgi çemberi oluşturdular.

03 Şubat 2022 Perşembe 22:15
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
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Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlattığı yer olarak bilinen Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk'ün kente ayak bastığı noktaya konulan anıtına bir saldırı düzenlenmişti. Bir grup saldırgan tarafında anıtın ayak kısmına bağlanan halatla yıkılmak istenirken saldırganlar emniyet güçleri tarafından tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı.

ANITIN ETRAFINDA DÖNEREK SLOGAN ATTILAR

İlkadım ilçesi vatandaşları ise anıta yapılan saldırıyı protesto etmek için anıtın etrafında toplandılar ve el ele tutuşarak heykelin etrafında dönerek sloganlar attılar.  Hep bir ağızdan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde sloganlar atan vatandaşların o halleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.



Son Güncelleme: 03.02.2022 22:15
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SamsunAtatürk HeykeliSaldırıSevgi çemberi
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