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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babaannesinin ölüm haberini aldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca'nın ölüm haberi aldı.

01 Şubat 2022 Salı 13:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babaannesinin ölüm haberini aldı!
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Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde yaşayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın babaannesi Fatma Koca, hayatını kaybetti. 86 yalında olan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Fatma Koca'nın önceki akşam vefat ettiği bildirildi. 

Bakan Koca'nın babaannesi Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün defnedileceği öğrenilirken, öğle namazı sonrası kılınacak olan namazdan hemen sonra ilçede bulunan mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.

Fatma Koca'nın ölüm haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, sosyal medya hesabı üzerinden duyururken, Bakan Fahrettin Koca'nın babaannesinin cenaze töreninden önce Kulu'da olmasının beklenildiği bildirildi.



Son Güncelleme: 01.02.2022 13:40
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Fahrettin KocaBabaannesiFatma Kocaölüm HaberiKonya
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