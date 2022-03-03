Ortaköy'de korkunç olay! Otelin 7’inci katından aşağı düştü..

Korkunç olay dün gece saat 01.15 sıralarında Beşiktaş'a bağlı Ortaköy semtindeki Yıldız Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre burada bulunan bir otelde kalan bir kadın, otelin 7. katından aşağı düştü. Adı henüz öğrenilemeyen kadın ağır yaralandı.

YÜZÜNDE İZ OLDUĞU FARK EDİLEN BİR ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gele sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar.

Otelin çevresine güvenlik şeridi çeken polis, olay yerinde incelemelerde bulunurken olayın yaşandığı sırada kadının yanında olduğu öne sürülen bir erkeğin yüzünde iz olduğu görüldü ve olayla ilgisi bulunduğu değerlendirilerek yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüpheli erkek ile kadının olay yaşanmadan önce otelin yanındaki restorandan yemen yedikleri ve yemek yedikleri sırada da tartıştıkları öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çapta bir çalışma başlattı.