Ordu Akkuşlular karın içinde boy verdi!

Türkiye'nin birçok yerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışları Ordu’da da günlerdir devam ediyor. İl genelinde yağışlar hızla devam ederken ortalama kar kalığı 79 santim olarak ölçüldüğü bazı yerlerde de 2 metreye yaklaştığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, toplam 464 araç ve iş makinesi ile birlikte 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatırken ulaşıma kapanan 140 mahallenin yolları yapılan yol açma çalışması sonrası ulaşıma açtı.

KARDA BOY VERDİ!

Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı olan Kertil bölgesi ve çevresinde kar kalınlığının insan boyunu geçtiği öğrenilirken bembeyaz örtü ile kaplanan bölgede bir vatandaş karın içine girerek boy verdi. Boyunu geçen kar kalınlığında sadece elleri gözüken vatandaşın anlık fotoğraf karesi sosyal medya hesabında paylaşılırken, fotoğrafı gören diğer sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı kendi hesaplarında da paylaşarak gündeme yerleştirdi.