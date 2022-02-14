Nafaka ödemesinde banka dekontuna 'haram olsun' yazınca tazminata mahkum edildi!

İstanbul'da 2011'de başladıkları evliliklerini 7 yıl sonra, aldatma, darp ve anlaşmazlıklar yüzünden bitiren Nihal B. ve Barış A. çiftinin boşanma davası Barış A.'nın eşine nafaka ödemesine karar verilmesiyle sonlandırıldı.
Tazminat istemeye sadece aylık nafaka isteyen eski eşi Nihal B.'ye her ay 7 bin lira gönderen Barış A., banka dekontlarının ödemeye ilişkin açıklama kısmına 'Helal etmediğim nafaka' ve 'haram oldun' gibi ifadeler yazmaya başladı.
Mahkeme heyeti, tazminat davası açan Nihal B.'yi haklı buldu ve kullandığı ifadelerle eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın eski eşi Nihal B.'ye 15 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Son Güncelleme: 14.02.2022 13:14