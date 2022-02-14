İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Nafaka ödemesinde banka dekontuna 'haram olsun' yazınca tazminata mahkum edildi!

Boşanma sonrası eşine nafaka gönderen bir adam bir ödemesinde banka dekontuna 'haram olsun' notunu yazması 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum olmasına neden oldu.

14 Şubat 2022 Pazartesi 13:14
Nafaka ödemesinde banka dekontuna 'haram olsun' yazınca tazminata mahkum edildi!
Takip Et:

İstanbul'da 2011'de başladıkları evliliklerini 7 yıl sonra, aldatma, darp ve anlaşmazlıklar yüzünden bitiren Nihal B. ve Barış A. çiftinin boşanma davası Barış A.'nın eşine nafaka ödemesine karar verilmesiyle sonlandırıldı.

Tazminat istemeye sadece aylık nafaka isteyen eski eşi Nihal B.'ye her ay 7 bin lira gönderen Barış A., banka dekontlarının ödemeye ilişkin açıklama kısmına 'Helal etmediğim nafaka' ve 'haram oldun' gibi ifadeler yazmaya başladı.

Eski eşinin banka dekontuna yazdığı bu mesajların psikolojisini bozduğunu ileri süren Nihal B.,  Barış A.'ya 250 bin liralık tazminat davası açmaya karar verdi. Mahkemeye davasına ilişkin dilekçe sunan Nihal B., dilekçesinde Barış A. için annelik hayalini bir kenara bıraktığını ve boşanma aşamalarında sahip oldukları tüm malvarlığını karşı tarafa bırakmasına rağmen nafaka ödemesini çok gören eski eşinin kendisine dekont aracılığı ile hakaret ederek saldırdığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tazminat davası açan Nihal B.'yi haklı buldu ve kullandığı ifadelerle eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın eski eşi Nihal B.'ye 15 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

 



Son Güncelleme: 14.02.2022 13:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Banka DekontuHaram Olsun NotuTazmşnat Davası15 Bin Lira Tazminat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

08502226660 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
TJK 14 Şubat 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
08507243050 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
02129121278 numara kimin? 02129121278 numara neden arıyor? 02129121278 numarayı geri aramalı mıyım?
Kan vermek orucu bozuyor mu ?
0850 542 55 42 numarası kimin? 0850 542 55 42 numara neden sürekli arıyor?
05397571027 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
The Forest Dizi Konusu, Yorumu ve İncelemesi
0212 654 80 88 numara kimin? 0212 654 80 88 neden arıyor?
The Soul Filminin konusu nedir? İçeriği ve puanı hakkında detaylar...
Kıbrıs : Zafere Doğru ( Bir Zamanlar Kıbrıs ) dizisinin yeni sezonu ne zaman? Dizinin yeni sezonunun tarihi belli oldu
2021 ısıcam imal işçisi maaşı ne kadar? Isıcam imal işçisi ne iş yapar?
Diş Ağrısı Nasıl Geçer, Diş Ağrısına İyi Gelen Şeyler Nelerdir?
Pandemide para kazandıran en trend işler neler?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, hangi dizilerde oynadı?
Batik Giyim markasının müşteri hizmetleri numarası nedir?
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Şubat 2022 Engelli kimlik kartı başvurularında gereken belgeler nelerdir?
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrenci işleri numarası nedir? Hasan Kalyoncu Üniversitesi müşteri hizmetleri
Kardeşlerim Tolga kimdir? Berk Ali Çatal kaç yaşında, nereli?
Netflix Beni Neden Öldürdün filminin konusu, yorumları ve analizi!
Profilo müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? Profilo müşteri hizmetleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.