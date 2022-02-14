Nafaka ödemesinde banka dekontuna 'haram olsun' yazınca tazminata mahkum edildi!

İstanbul'da 2011'de başladıkları evliliklerini 7 yıl sonra, aldatma, darp ve anlaşmazlıklar yüzünden bitiren Nihal B. ve Barış A. çiftinin boşanma davası Barış A.'nın eşine nafaka ödemesine karar verilmesiyle sonlandırıldı.

Tazminat istemeye sadece aylık nafaka isteyen eski eşi Nihal B.'ye her ay 7 bin lira gönderen Barış A., banka dekontlarının ödemeye ilişkin açıklama kısmına 'Helal etmediğim nafaka' ve 'haram oldun' gibi ifadeler yazmaya başladı.

Eski eşininna yazdığı bu mesajların psikolojisini bozduğunu ileri süren Nihal B., Barış A.'ya 250 bin liralık tazminat davası açmaya karar verdi. Mahkemeye davasına ilişkin dilekçe sunan Nihal B., dilekçesinde Barış A. için annelik hayalini bir kenara bıraktığını ve boşanma aşamalarında sahip oldukları tüm malvarlığını karşı tarafa bırakmasına rağmen nafaka ödemesini çok gören eski eşinin kendisine dekont aracılığı ile hakaret ederek saldırdığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tazminat davası açan Nihal B.'yi haklı buldu ve kullandığı ifadelerle eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın eski eşi Nihal B.'ye 15 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.