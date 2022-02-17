Murat Ağırel ve Barış Pehlivan denetimli serbestlik hükmüyle tahliye edildi

Libya’da görevli MİT mensubunun ölümünü haber yaparak kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine neden olan ve hapis cezasıyla cezalandırılan gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4'er yıl 8'er ay hapis cezası alan Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'ın cezaları için denetimli serbestlik hükümleri uygulandı ve tahliyelerine karar verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli mensuplarının ifşa edilmesiyle ilgili haklarında dava açılan ve ve 4'er yıl 8'er ay hapis cezaları onanarak dün Silivri Cezaevie'ne gönderilen gazeteciler Barış Pehlivan ile Murat Ağırel, Bakırköy İnfaz Hakimliği'nin verdiği denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi.