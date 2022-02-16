Muğla'da 28 yaşındaki genç babası tarafından öldürüldü!

Korkunç cinayet, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile 28 yaşındaki oğlu Cavit Kara arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine baba Hüseyin Kara, belindeki silahını çıkararak oğluna doğrulttu.

OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI!

Öfkesini kontrol edemeyen baba, silahla oğluna kurşun yağdırırken genç adam kanlar içinde yere yığıldı. Çevrede bulunanların silah seslerini duymaları sonrası olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde, Cavit Kara'nın vurulma anında hayatını kaybettiğini belirlediler.

Cumhuriyet savcısı e olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerini tamamlamaları sonrası genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma ekipleri de baba Cavit Kara'yı gözaltına aldı.