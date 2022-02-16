İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Muğla'da 28 yaşındaki genç babası tarafından öldürüldü!

Muğla Menteşe'de evde babasıyla tartışma yaşayan 28 yaşındaki Cavit Kara, tartışmanın büyümesiyle babası tarafında silahla vurularak öldürüldü.

16 Şubat 2022 Çarşamba 09:50
Muğla'da 28 yaşındaki genç babası tarafından öldürüldü!
Takip Et:

Korkunç cinayet, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre  evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile 28 yaşındaki oğlu Cavit Kara arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine baba Hüseyin Kara, belindeki silahını çıkararak oğluna doğrulttu.

OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI!

Öfkesini kontrol edemeyen baba, silahla oğluna kurşun yağdırırken genç adam kanlar içinde yere yığıldı. Çevrede bulunanların silah seslerini duymaları sonrası olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde, Cavit Kara'nın vurulma anında hayatını kaybettiğini belirlediler.

Cumhuriyet savcısı e olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerini tamamlamaları sonrası genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma ekipleri de baba Cavit Kara'yı gözaltına aldı.



Son Güncelleme: 16.02.2022 09:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MuğlaMenteşeCavit KaraHüseyin KaraCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

Oyuncu Kürşat Alnıaçık kimdir? Nerelidir? Kürşat Alnıaçık nerede yaşıyor?
Bir Başkadır Funda Eryiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Serhat Teoman kimdir, kaç yaşındadır? Serhat Teoman’ın biyografisi
Rüya Günderen kimdir? Kaç yaşındadır?
Sarp Apak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sarp Apak hakkında bilgiler
Cenk Ertan kimdir? Cenk Ertan hakkında bilgiler
Eda Şölenci kimdir? Eda Şölenci hakkında bilgiler
Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?
Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Onur Ünsal kim, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
TÜBİTAK ödülü alan Özlem Savaş kimdir? Nerelidir? Özlem Savaş nerede oturuyor?
28 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı TRT Spor dizi, film ve programları
Su diyeti ile kilo vermek mümkün mü? Su diyeti ile nasıl kilo verilir?
Yeni kimlik kartlarında bilgiler nerede yazıyor? Çip içinde yer alan bilgiler neler?
Kaymakamlık, Belediye ve Valiliklerin yaptığı yardımlar nelerdir? Yardımların başvuru şartları nelerdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Şubat 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
İBB Beyaz Masa Sosyal Yardım Kartı başvuruları nasıl yapılır?
Sınavsız memur alımı yapan kurum ve kuruluşlar hangileridir?
Teşkilat dizisinde Ceren’in babası Şef kimdir? Ahmet Utlu kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.