Milyonlarca kişi kullanıyor! Çok büyük para cezası kesilecek: Üyeliği olanlar dikkat

Milyonlarca kişi kullanıyor! Çok büyük para cezası kesilecek: Üyeliği olanlar dikkat

Rekabet Kurulu, pazar hakimiyetinin kötüye kullanılması iddialarıyla ilgili olarak sahibinden.com hakkında yürütülen soruşturma sonucunda idari para cezası verilmesini talep etti. Ayrıntılar haberimizde...

ekabet Kurumu, 30 Eylül 2021 tarihinde Sahibinden'in emlak, vasıta satış ve kiralama platform hizmetleri pazarındaki hakim durumunun veri taşınabilirliğini ve rekabeti engelleyip engellemediğini incelemek üzere resen bir soruşturma başlattı. Bugün, bu soruşturmanın bir parçası olarak Sahibinden, Rekabet Kurumu önünde sözlü savunma yapma fırsatına sahip oldu.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Soruşturma Heyeti görüş belirtmeden ve Sahibinden'in sözlü savunmasını almadan önce yaptığı konuşmada, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. hakkında çevrim içi platform hizmetleri alanında veri taşımanın engellenmesi ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğine dair bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturma Heyeti, dosyanın kapsamında yaptığı araştırmalar sonucunda Sahibinden'in kurumsal üyelerinin emlak satış, kiralama ve vasıta satış faaliyetleri alanlarında çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında hakim durumda olduğuna karar verdi. Bu durumun veri taşınabilirliğini ve rekabeti nasıl etkilediği detaylı bir şekilde incelendi.

15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

sahibinden

Soruşturma Heyeti, Sahibinden'in rekabeti engelleyici eylemlerini değerlendirdi. Kurum, Sahibinden'in kurumsal üyelerinin veri taşıma işlemlerini zorlaştırarak birden fazla platform kullanmalarını engellediğini ve rakiplere rekabet etmeme yükümlülüğü getirerek fiili münhasırlık uyguladığını tespit etti. Bu şekilde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini kötüye kullandığı sonucuna vardı.

Soruşturma Heyeti, Sahibinden'e 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Ceza Yönetmeliği gereğince idari para cezası verilmesi gerektiğini belirtti. İhlal konusundaki eylemler, Sahibinden'in yıllık brüt geliri temel alınarak değerlendirilecek ve temel para cezasının bir katı kadar artırılabileceği ifade edildi.

Etkin rekabetin sağlanması amacıyla, Sahibinden'in ihlal konusundaki uygulamalarına son verilmesi gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, Sahibinden ile kurumsal üyeler arasında imzalanan sözleşmenin ihlal konularını içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği ve üyelerin kendi ilan verilerini taşıyabilmelerinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Rekabet Kurumu, bu soruşturmanın sonuçlarını 15 gün içinde açıklayacak.

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