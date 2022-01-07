MHP lideri Bahçeli'nin hatırlatma doz tercihi Turkovac oldu!

Yerli aşı Turkovac'ın uygulamaları başlatıldı. Bu uygulamalar kapsamında hatırlatma dozu aşısı yaptıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aşı tercihini yerli aşıdan yana kullandı.

Hatırlatma dozu için aşı olarak Turkovac'ı seçtiğini söyleyen Bahçeli, aşı olduğu anlarda çekilen fotoğrafı da kamuoyu ile paylaştı. Yapılan paylaşımın ardından ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin hatırlatma dozu ve aynı zamanda tercihinin Turkovac olmasında dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.