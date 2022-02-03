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Metrobüs yolcuları birbirine girdi, 2 kişi bıçakla yaralandı!

İstanbul'da Avcılar istikametine giden metrobüste yolcular arasında çıkan kavgada, yanındaki bıçağı çıkaran bir yolcu diğer 2 yolcuyu yaraladı.

03 Şubat 2022 Perşembe 22:15
Metrobüs yolcuları birbirine girdi, 2 kişi bıçakla yaralandı!
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Korkunç olay dün gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Avcılar istikameti yönüne doğru giden metrobüsün Merter durağına geldiği sıralarda yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası kavgaya karışan yolculardan biri yanındaki bıçağı çıkararak etrafa saldırmaya başladı. Kavga ettiği diğer 2 yolcuyu bıçakla yaralayan şahsı ise yaralanan kişinin yakını olduğu öğrenilen kadınla çocuk, araya girerek durdurmaya çalıştı.

Kavgada yaşının daha küçük olduğu anlaşılan çocuk, saldırgana yaklaşarak elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elinde bulunan şemsiyeyle saldırgana vurdu ve onu durdurmak istedi.

Merter durağında olan bekçiler yolcuları güçlükle ayırırken bacağından ve elinden hafif yaralanan yolculara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.



Son Güncelleme: 03.02.2022 22:15
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IstanbulMetrobüsBıçaklı Kavga2 Yaralı
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