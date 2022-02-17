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Mersin'de işitme engelli kadın ormanda boğazı kesilmiş olarak bulundu!

Mersin'de eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Edanur Candan isimli bir kadın ormanda boğazı kesilmiş olarak bulundu. Yapılan incelemelerde sağır ve dilsiz olduğu belirlenen kadının sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

17 Şubat 2022 Perşembe 23:32
Mersin'de işitme engelli kadın ormanda boğazı kesilmiş olarak bulundu!
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Mersin'in Toroslar ilçesinde sağır ve dilsiz olan  Edanur Candan isimli bir kadın aynı rahatsızlığa sahip sevgilisi tarafından ilk önce boğuldu daha sonra da boğazı kesilmiş halde ormana atıldı.

İlçeye bağlı Işıktepe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bir kadına ait olduğunu gördükleri cesedi bulunca durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirlerken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ceset ve bölgede bir inceleme başlattı.

Adının Edanur Candan olduğu tespit edilen kadının sağır ve dilsiz olduğu, ölümünden önce boğulduğu ve daha sonrada boğazının kesildiği anlaşıldı. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise Mezitli'de ikamet eden genç kadının, duyma ve konuşma engelli sevgilisi M.C.Y. ile buluştuğu bilgisine ulaşıldı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Jandarmanın evinde yakalayarak gözaltına aldığı M.C.Y., tercüman aracılığı ile verdiği ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen M.C.Y.'nin yakın arkadaşı R.A.'da ekipleri tarafından gözaltına alırken her iki zanlının işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 17.02.2022 23:32
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Anahtar Kelimeler:
MersinIşitme Engelli KadınEdanur CandanCinayet
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