Marmara Denizi'nin müsilaj kabusu yeniden ortaya çıktı!

İstanbul'da Marmara Denizi'ne kıyısı olan Maltepe ilçesinin sahil açıklarında deniz müsilajının (deniz salyası) yeniden ortaya çıktığı görüldü. Sahilin bir bölümü kaplayan müsilaj tabakası drone ile havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nde kabus olarak nitelendirilen müsilajın geçtiğimiz yıl içinde gerçekleştirilen çalışmalar sonrası ortadan kaldırıldığı düşünülürken İstanbul'da yeniden kendini gösterdi.

Maltepe ilçesindeki sahilin açık kesimlerinde ortaya çıkan müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıkarken Maltepe'de deniz altından çekilmiş olan görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadığı bildirildi.