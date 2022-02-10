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Mardin'de arkadaşlarıyla oynayan küçük Ahmet'e sokak köpekleri saldırdı!

Mardin Nusaybin'de yaşayan ve arkadaşlarıyla oynarken birden sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

10 Şubat 2022 Perşembe 15:41
Mardin'de arkadaşlarıyla oynayan küçük Ahmet'e sokak köpekleri saldırdı!
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Olay, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan Dal ailesinin 7 yaşındaki çocukları Ahmet Dal, bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Mahallede yaşayan vatandaşların müdahalesi ile köpeklerin elinden alınan talihsiz çocuk için hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları küçük çocuğu ambulansa alarak  Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

Hemen tedavi altına alınan küçük Ahmet'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, köpeklerin saldırısı sonrası yaralanan Ahmet Dal için şuan için tedavi altında olduğunu ve doktorların ellerinden gelen tüm müdahaleyi yaptıklarını söyledi. Yavuz, açıklamasının devamında vücudundaki yaralara yönelik ise ilerleyen günlerde plastik cerrahi müdahalesi yapılabileceği bilgisini paylaştı.

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILMAYA BAŞLANDI

Diğer taraftan Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise ilçe merkezinde ve aynı zamanda Girmeli Mahallesi'nde olan bütün sokak hayvanlarının toplanılması için bir çalışma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 10.02.2022 15:41
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Anahtar Kelimeler:
MardinNusaybinAhmet DalSokak Köpeği Saldırısı
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