Mardin'de arkadaşlarıyla oynayan küçük Ahmet'e sokak köpekleri saldırdı!

Olay, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan Dal ailesinin 7 yaşındaki çocukları Ahmet Dal, bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Mahallede yaşayan vatandaşların müdahalesi ile köpeklerin elinden alınan talihsiz çocuk için hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları küçük çocuğu ambulansa alarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILMAYA BAŞLANDI

Hemen tedavi altına alınan küçük Ahmet'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, köpeklerin saldırısı sonrası yaralanan Ahmet Dal için şuan için tedavi altında olduğunu ve doktorların ellerinden gelen tüm müdahaleyi yaptıklarını söyledi. Yavuz, açıklamasının devamında vücudundaki yaralara yönelik ise ilerleyen günlerde plastik cerrahi müdahalesi yapılabileceği bilgisini paylaştı.

Diğer taraftan Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise ilçe merkezinde ve aynı zamanda Girmeli Mahallesi'nde olan bütün sokak hayvanlarının toplanılması için bir çalışma başlattı.