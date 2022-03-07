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Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın merakla beklenen kitabı çıktı

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, uzun süren çalışmalarının sonucu olan 'Burası Çok Önemli!' ismini verdiği kitabını çıkardı. Kitap, 11 Mart Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

07 Mart 2022 Pazartesi 16:31
Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın merakla beklenen kitabı çıktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini bıraktıktan bir süre sonra Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşlerini bir araya toplamaya ve bununla ilgili de kitap yazma hazırlığına başlamıştı.

Uzun bir süredir çalışmalarına ara vermeden devam eden Berat Albayrak, kitabına son noktayı koydu ve okuyucularla buluşturmak için Turkuvaz Kitap ile bir anlaşma yaptı.

Yayınevi tarafından yapılan açıklamada Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' adını verdiği kitabın yayına hazırlandığı ve kitabın 11 Mart Cuma günü satışa sunulacağı duyuruldu. Kitabın satış fiyatının ise 40 TL olacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 07.03.2022 16:31
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