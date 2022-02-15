Kur artışı ilaçları da etkiledi! Yüzde 37,43 zam geliyor..

Beşeri ürünlerin fiyatlandırılması için kullanılan 1 euro değerinin Türk Lirası karşısında kazandığı değerle birlikte bir çok ürünün fiyatları da otomatik olarak değişiyor. Euro kuru ile gerçekleştirilen fiyatlandırmalar kapsamında 1 euro değerinin 6,2925 liraya çıkarılması sonrası bu yükselişte ilaç sanayii de nasibini aldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılan bir açıklamada kurda yapılan yeni düzenlemenin sonrasında ilaç fiyatlarına yüzde 37, 43 oranında bir artışı geleceği bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, ilaçlar üzerinde gerçekleştirilecek olan zamlı tarifenin ise 19 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

ASPRİN 18 LİRADAN SATILACAK

Yeni güncelleme ile birlikte SGK tarafından karşılanan tüm ilaçlar otomatik olarak zamlı fiyata geçecek. Bunlarla birlikte reçetesiz olarakta satılan ilaçlardan biri olan ve 13,37 TL olan 500 mg'lık bir aspirin ise fiyatı yeni zamla birlikte 18,32'ye yükselmiş olacak.