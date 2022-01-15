Korona bir kaç ay için de bitiyor mu? Uzmanından umut veren açıklama!

Dr. Nurullah Dikmen, salgının birkaç ay içerisinde bitebileceği öngörüsünde bulunurken umut veren açıklamalar da yaptı. Dr. Dikmen, çok hızlı yayılan fakat hafif atlatılan Omicron varyantının pandemiyi bitireceği yönünde bir 'müjde' gibi gördüklerini söyleyerek belki de bir süre sonra pandemiden eser kalmama gibi bir durumun oluşabileceğini dile getirdi.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve kısa süre içerisinde Türkiye'de dahil bir çok ülkeye yayılan Omicron varyantı, uzmanlar tarafından bir 'müjde' olarak nitelendiriliyor. Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Nurullah Dikmen, birkaç ay içinde pandemi sürecinin sona ermesini beklediklerini söyledi.

Omicron varyantı çıktığında beri hastane acillerine başvuru oranlarının diğer varyantlara oranla yüzde 10 gibi bir azalma yaşandığını gördüklerini ve yatış riskinin de eskiye göre 2 kat düştüğünü söyleyen Dr. Dikmen, daha önce endişe veren Delta varyantının Omicron ile kıyaslandığında onun daha hasta yapıcı özelliğe sahip olduğunu bildiklerini, Omicron'un hızlı yayılmasına karşın hastalığı hafif geçirten bir varyant olmasına müjde gözüyle baktıklarını kaydetti.

Omicron varyantının akciğerdeki tutunumunun Delta'ya oranla oldukça düşük olduğunu belirten Dr. Nurullah Dikmen, tat alma ve koku kaybı gibi etkilerin Omicron'da daha az olduğunu, sadece mide bulantısı, gece terlemesi ve bel ağrılarının ortaya çıktığını, bu semptomlarla da acile başvuru yüzdesini giderek düşürmeye başlattığını dile getirdi.