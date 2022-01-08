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Kış mevsiminde çiftçilere büyük destek! Buğday, mısır ve nohuta indirim geldi..

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan bir kararı duyuran Bakan Bekir Pakdemirli, kış mevsimi için çiftçilerine buğday, mısır, nohut gibi seçili ürün fiyatlarında yüzde 5 ile yüzde 15 kadar bir indirim uygulayacaklarını söyledi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 17:34
Kış mevsiminde çiftçilere büyük destek! Buğday, mısır ve nohuta indirim geldi..
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Son 50 yıl içerisinde kuraklık, fırtına ve sel olaylarının 5 kat daha fazla artması üreticiyi oldukça fazla zor duruma soktu. Bununla ilgili tarımsal destek çalışmaları başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı kış mevsimi için bazı ürünlerde indirim yaparak çiftçilerin üretimde sıkıntı çekmemelerini sağlamayı hedefledi.

Söz konusu destek paketi ile ilgili bir açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak iklim değişikliği çalıştayları gerçekleştirdiklerini ve sonuç ve tedbirleri de haftaya salı günü açıklayacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, destek ve hasar alanında yüzde 10 bir artış yaptıklarını kaydederek hem büyükbaşta hem de küçükbaş hayvanlarda hayat sigortalarındaki prim fiyatlarında yüzde 16 oranında bir indirime gidildiğini kaydetti. Su ürünlerine ait hayat sigortası prim fiyatlarında da yüzde 12 gibi bir indirim yaptıklarını belirten Bakan Pakdemirli, buğday, mısır, nohut gibi bazı seçili ürünlerde de yüzde 5'ten yüzde 15'e varan indirimler yaptıklarını duyurdu. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamasında ayrıca, şeker pancarı ve sebzelerde de don risklerini teminat kapsamında aldıklarını söyleyerek, TMO'nun Kasım ve Aralık fiyatlarında da herhangi bir değişiklik yapmadıklarını ifade etti.


Son Güncelleme: 08.01.2022 17:34
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Tarım Ve Orman BakanlığıBuğday Ve Mısıra IndirimKış Mevsimi Indirimiçiftçiye Destek Paketi
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