Kiracılar için 1 Eylül uyarısı! O sorun kökten çözülecek

Kiracılar için 1 Eylül uyarısı! O sorun kökten çözülecek

Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklara çözüm geliyor! 1 Eylül tarihinde başlayacak! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde fahiş şekilde artış gösteren kira fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. 1 Eylül tarihinden itibaren yeni çözüm geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 EYLÜL KİRACILARA RAHAT NEFES ALDIRACAK

1 Eylül tarihinden itibaren ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklara çözüm için arabuluculuk sistemi devreye girecek. Mahkemelere başvurmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak ve bir ay içinde uzlaşmaya varılması hedeflenecek. 

1 eylül tarihinde arabuluculuk sistemi devreye girecek

Arabulucu sistemiyle kira uyuşmazlıklarının önüne geçilecek ve yargının iş yükü bir nebze olsun hafiflemiş olacak. Vatandaşlar mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuk bürolarına başvuru yapacak ve başvurular ücretsiz olacak. Arabulucu süreciyle birlikte ev sahipleri ve kiracılar aralarında yaşanan sorunları çözecek. Yeni sistemle birlikte senede 80 bin kira uyuşmazlığının önüne geçilmesi bekleniyor. Arabuluculuk sistemiyle de çözüm bulamayan vatandaşlar mahkemeye başvuru yapabilecek. 

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